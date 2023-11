Medio Oriente: Qatar condanna commenti ministro israeliano su uso atomica a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Qatar ha condannato duramente le dichiarazioni del ministro del Patrimonio “del governo di occupazione israeliano”, l’ultranazionalista Amichai Eliyahu, che ha evocato la possibilità che Israele sganci una bomba nucleare su Gaza. In un comunicato stampa diramato ieri, il ministero degli Esteri qatariota ha definito le sue parole come “una grave incitazione a commettere un crimine di guerra e una manifestazione di disprezzo dei valori umani e morali, oltre che del diritto internazionale”. Secondo lo stesso dicastero, inoltre, tali dichiarazioni “provocatorie e piene di odio riflettono la politica di escalation adottata dal governo israeliano nei territori palestinesi occupati”. A tal proposito, nel comunicato si sottolinea la necessità che la comunità internazionale intervenga con urgenza per proteggere “i fratelli palestinesi assediati nella Striscia di Gaza”. Il ministero degli Esteri qatariota, inoltre, ribadisce la ferma posizione di Doha a sostegno dei “diritti legittimi del popolo plaestinese”, a partire dalla “fondazione di uno Stato indipendente, nei confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale”. (Res)