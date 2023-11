Medio Oriente: ministra degli Esteri francese incontra emiro e primo ministro del Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri francese, Cathérine Colonna, accompagnata da una delegazione, ha discusso ieri a Doha con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e con il primo ministro e ministro degli Esteri, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, degli ultimi sviluppi del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito l’agenzia di stampa qatariota “Qna”. Con l’emiro qatariota, inoltre, Colonna ha parlato delle relazioni bilaterali tra Parigi e Doha e delle modalità per svilupparle, oltre che di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. Il capo della diplomazia qatariota, da parte sua, ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi regionali e internazionali per un cessate il fuoco immediato e per l’apertura definitiva del valico di Rafah, al fine di garantire l’arrivo degli aiuti umanitari alla popolazione civile della Striscia di Gaza attraverso l’Egitto. Il ministro degli Esteri qatariota, inoltre, ha espresso preoccupazione per la crisi umanitaria in corso, condannando i bombardamenti israeliani sui civili nella Striscia di Gaza. Il ministro, infine, ha ribadito l’impegno diplomatico del Qatar per avviare negoziati sulla liberazione degli ostaggi di Hamas, “complicata” dalla prosecuzione delle operazioni militari israeliane. (Res)