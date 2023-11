Moldova: amministrative, affluenza alle urne più bassa mai registrata nella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni generali amministrative che si sono svolte ieri in Moldova hanno partecipato 1,147 milioni di elettori, un dato che in termini assoluti rappresenta l'affluenza più bassa registrata dai tempi dell'indipendenza, circa il 42 per cento. Il precedente minimo è stato registrato nel 2007, quando alle elezioni locali hanno partecipato 1.207 milioni di cittadini. E' importante ricordare che la Moldova sta registrando una rapida riduzione del numero della popolazione, che ha subito un'accelerazione negli ultimi tre anni. Questa flessione è determinata sia dalla crescita naturale negativa che dalla migrazione. Attualmente si stima che il numero degli elettori nel Paese sia pari a 1,9 milioni di persone, in diminuzione di 126 mila unità rispetto alle amministrative del 2019 e di 346 mila rispetto alle elezioni locali di 12 anni fa. (Rob)