Medio Oriente: 40 francesi morti in attacco Hamas a Israele

- L'attacco contro Israele condotto il 7 ottobre dal movimento islamista palestinese Hamas ha provocato la morte di 40 francesi. Lo ha annunciato all'emittente radiotelevisiva "France inter" la premier Elisabeth Borne, spiegando che otto connazionali risultano ancora dispersi. "La nostra priorità è certamente la liberazione degli ostaggi", ha affermato Borne. In merito alla minaccia antisemita in Francia, la premier ha affermato che il governo sarà "intrattabile" e "non lascerà passare niente". (Frp)