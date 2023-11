Medio Oriente: altri dipendenti dell’Onu uccisi a Gaza nelle ultime 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri cinque dipendenti delle Nazioni Unite sono rimasti uccisi nell’arco delle ultime 48 ore a seguito degli attacchi aerei e missilistici israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo ha reso noto tramite un rapporto pubblicato ieri l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), che ha accertato inoltre la morte di altri due suoi dipendenti il 24 ottobre scorso. L’ultimo aggiornamento porta a 79 il bilancio dei dipendenti e cooperanti dell'Onu rimasti uccisi a Gaza durante la campagna di bombardamenti seguita all’attacco del gruppo islamista palestinese Hamas contro Israele, il 7 ottobre scorso. La scorsa settimana il direttore dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, ha dichiarato che prima d’ora non si era mai registrato in un qualsiasi altro conflitto globale un numero analogo di decessi tra i dipendenti Onu in un lasso di tempo così breve.(Res)