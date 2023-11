Medio Oriente: Usa hanno inviato un sottomarino lanciamissili classe Ohio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom) ha annunciato l’invio in Medio Oriente di un sottomarino lanciamissili a propulsione nucleare classe Ohio, inviando un chiaro segnale di deterrenza ai principali avversari regionali di Israele e della prima potenza mondiale nel contesto del conflitto in corso a Gaza. In un messaggio pubblicato ieri sui social media, il Comando centrale ha annunciato l’ingresso del sottomarino “nella sua area di responsabilità”, allegando una fotografia che sembra ritrarre il vascello mentre naviga in emersione lungo il Canale di Suez. Le forze armate Usa non sono solite annunciare i movimenti e le operazioni della loro flotta di sottomarini classe Ohio, che costituiscono una componente fondamentale della cosiddetta “triade nucleare” statunitense, assieme ai missili balistici intercontinentali e ai bombardieri strategici. L’ultima visita ufficiale di un sottomarino classe Ohio in Medio Oriente risale a ottobre 2022, quando il capo del Comando centrale, generale Michael “Erik” Kurilla, ispezionò il sottomano Uss West Virginia in una località imprecisata nella regione.(Was)