G7: capi diplomazia Asia centrale invitati ministeriale Esteri di Tokyo

- La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, ha invitato le controparti dei cinque Paesi dell’Asia centrale all’incontro dei ministri degli Esteri del G7 in programma per due giorni da domani a Tokyo, in Giappone. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, secondo cui i ministri di Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan dovrebbero prendere parte a una sessione di lavoro incentrata proprio sull’Asia centrale. Le discussioni riguarderanno anche le principali crisi globali, a cominciare dal conflitto tra Israele e Hamas e da quello tra Russia e Ucraina. L’invito è parte degli sforzi del G7 per rafforzare le relazioni con l’Asia centrale, regione cruciale anche per ridurre la dipendenza energetica occidentale dalla Russia.(Git)