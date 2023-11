Medio Oriente: Blinken, Usa ancora al lavoro per una pausa umanitaria a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a lavorare per concordare con Israele una pausa umanitaria a Gaza, e consentire così l’afflusso di aiuti umanitari e il soccorso ai feriti nell’enclave palestinese. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a margine della visita a sorpresa a Baghdad, in Iraq. “Si tratta di un processo. Israele ha sollevato quesiti importanti su come funzionerebbero le pause umanitarie. Dobbiamo rispondere a queste domande. Stiamo lavorando proprio su questo. In effetti, abbiamo concordato che i nostri team si riuniranno e lo stanno già facendo, anche oggi, per discutere i dettagli e le modalità di queste pause”, ha detto il segretario. Blinken ha sottolineato anche la necessità di accompagnare le ipotetiche pause umanitarie a progressi su altri fronti, primo tra tutti quello della liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas. “Siamo intensamente concentrati - gli Stati Uniti, Israele e ogni altro Paese che ha uno dei suoi cittadini tenuti in ostaggio da Hamas - nel riportarli a casa”, ha dichiarato il segretario, che quanto agli aiuti umanitari a Gaza ha rivendicato i progressi compiuti nell’ultima settimana: “Ci sono voluti alcuni giorni per mettere in atto il processo. Da allora abbiamo avuto camion in movimento; abbiamo circa cento camion al giorno che entrano (a Gaza). Questo è positivo, ma è decisamente insufficiente. Quindi ora stiamo lavorando per aumentare in modo significativo la quantità di aiuti, in modo che più assistenza possa arrivare in modo continuativo alle persone palestinesi che ne hanno bisogno”.(Was)