Usa: familiari ostaggi di Hamas a Washington per chiedere aiuto

- I familiari di alcuni dei cittadini israeliani rapiti dall’organizzazione islamista palestinese Hamas durante l’attacco a Israele del 7 ottobre scorso si sono recati a Washington per chiedere il rilascio dei loro familiari e ulteriore aiuto alle autorità statunitensi e internazionali. I familiari degli ostaggi si sono riuniti di fronte alla sede della Croce rossa americana ieri, tenendo in mano fotografie dei loro cari attualmente detenuti da Hamas. Volontari presenti alla manifestazione hanno distribuito volantini con la scritta "RAPITI" su fotografie di quanti sono ancora nelle mani dell’organizzazione palestinese. “Sono trascorsi 30 giorni e non sappiamo in che condizioni si trovino o come vengano trattati", ha dichiarato Itay Raviv, uno dei relatori presenti alla manifestazione, rivolgendosi ai presenti. "Non sappiamo nemmeno se siano vivi o meno". Raviv ha anche fatto riferimento all'Olocausto, dicendo: "Il mondo rimase in silenzio. Non rimanete in silenzio di nuovo. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per riportare i nostri cari a casa".(Was)