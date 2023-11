Indonesia: vasta manifestazione pro-palestinese a Giacarta, presente ministra Esteri Marsudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di migliaia di persone si sono riunite nel centro di Giacarta ieri, per la più vasta manifestazione di solidarietà al popolo palestinese organizzata in Indonesia dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas, il 7 ottobre scorso. L'Indonesia è da decenni un forte sostenitore della Palestina, e le autorità di Giacarta che considerano il riconoscimento dello Stato palestinese come un imperativo della Costituzione, che richiede l'abolizione del colonialismo. Alla manifestazione ha preso parte anche la ministra degli Esteri indonesiana, Retno Marsudi: "Ogni dieci minuti, un bambino viene ucciso a Gaza. Migliaia di genitori hanno perso i loro figli, mentre migliaia di bambini hanno perso i loro genitori", ha detto Marsudi rivolgendosi ai manifestanti, e idealmente ai palestinesi. "Io e la mia Indonesia non faremo mai venir meno il nostro aiuto. Io e la mia Indonesia saremo sempre al vostro fianco finché i colonizzatori lasceranno la vostra casa. Palestina, tu sei mio fratello. E io, insieme alla mia Indonesia, sarò sempre al tuo fianco", ha proclamato la ministra. Dall'inizio delle operazioni israeliane a Gaza, seguite all'attacco di Hamas del 7 ottobre, Giacarta è stata teatro di ricorrenti manifestazioni spontanee di sostegno ai palestinesi, con attivisti che hanno dichiarato novembre come il Mese della solidarietà con la Palestina. La vasta manifestazione interreligiosa di ieri è stata organizzata dal Consiglio degli ulema indonesiani con il sostegno di altre organizzazioni religiose, incluse organizzazioni cristiane e buddhiste.(Fim)