Corea del Nord: Usa, Corea del Sud e Giappone istituiranno gruppo di consulenza informatica

- La Corea del Sud, gli Stati Uniti e il Giappone hanno concordato di istituire un gruppo di consulenza informatica di alto livello teso a contrastare le attività informatiche della Corea del Nord. Lo ha annunciato oggi la presidenza sudcoreana, precisando che l'accordo è stato raggiunto la scorsa settimana durante un incontro trilaterale a Washington, con la partecipazione del vice consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano In Sung-hwan, del vice consigliere per la sicurezza nazionale statunitense per la sicurezza informatica e le tecnologie emergenti, Anne Neuberger, e del vice capo del segretariato per la sicurezza nazionale giapponese Keiichi Ichikawa. Il gruppo si riunirà a cadenza trimestrale e mira a sviluppare misure per bloccare le attività informatiche della Corea del Nord. "Il contenuto principale dell'accordo è lo sviluppo congiunto di misure per bloccare l'attività informatica, che viene utilizzata (dalla Corea del Nord) come una fonte chiave di finanziamento per lo sviluppo di armi, come le armi nucleari e le armi di distruzione di massa", nonché il rafforzamento "la risposta congiunta alle minacce informatiche globali tra i tre Paesi. A tal fine, i tre Paesi hanno concordato di creare un meccanismo di alto livello e di tenere riunioni trimestrali regolari", ha affermato l'amministrazione presidenziale coreana in una nota. (Git)