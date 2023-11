Canada: Joly in partenza per il Giappone per la ministeriale del G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Canada, Melanie Joly, partirà oggi alla volta di Tokyo, in Giappone, per la riunione dei ministri degli Esteri del G7 in programma da domani. Joly discuterà con gli omologhi del conflitto senza precedenti tra Israele e Hamas e del deterioramento della situazione umanitaria a Gaza, farà il punto del conflitto in Ucraina e si confronterà in merito alle sfide dell’Indo-Pacifico, incluse le interferenze straniere.(Was)