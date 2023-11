Ucraina: attacco russo contro Odessa, danneggiato il Museo nazionale d'arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno attaccato ieri sera la regione ucraina di Odessa e danneggiato diversi edifici, fra cui il Museo nazionale d'arte. Lo riferiscono diverse fonti istituzionali fra cui il governatore regionale di Odessa, Oleg Kiper, il sindaco della città, Gennadiy Trukhanov e la pagina Facebook del Raggruppamento meridionale delle Forze armate ucraine. Le esplosioni causate dall'attacco hanno danneggiato le finestre di alcuni palazzi. Secondo il sindaco della città Gennadiy Trukhanov, in mattinata l'amministrazione distrettuale di adopererà per aiutare le persone le cui abitazioni sono state danneggiate a seguito dell'attacco russo. I danni più gravi, tuttavia, riguardano il Museo nazionale d'arte e alcuni edifici adiacenti. Il sindaco della città ha spiegato che tutti i reperti del museo sono stati conservati, ma che l'edificio ha le pareti danneggiate e alcune finestre e vetri sono rotti. Al momento sono in corso lavori per esaminare e riparare i danni subito nell'area che è considerata patrimonio mondiale dell'Unesco. Oggi, peraltro, per il Museo nazionale d'arte di Odessa ricorrono i 124 anni dall'apertura. (Kiu)