Ucraina: attacco russo contro Odessa, danneggiate anche infrastrutture portuali

- Alcune infrastrutture portuali sono state danneggiate a Odessa, in Ucraina, in seguito all'attacco russo avvenuto nella notte. Lo ha detto Natalia Humenyuk, portavoce delle forze di difesa del Raggruppamento meridionale ucraino. "Ci sono stati attacchi contro alcune infrastrutture portuali: si tratta di magazzini, attrezzature speciali per il carico del grano e anche dei mezzi di trasporto", ha detto ahumenyuk all'emittente televisiva "Rada". (Kiu)