Medio Oriente: direttore Cia Burns in visita a Israele e in altri Paesi della regione

- Il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns, è giunto ieri a Israele e visiterà altri Paesi mediorientali questa settimana, per colloqui in merito al conflitto a Gaza e agli sforzi tesi a liberare gli ostaggi detenuti dal gruppo islamista palestinese Hamas. Lo hanno confermato al sito web d'informazione "Axios" due funzionari del governo israeliano. Durante la sosta a Israele, Burns dovrebbe incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant, il capo del Mossad David Barnea e altri alti funzionari della difesa e dell'intelligence, secondo quanto riferito dai funzionari israeliani. Burns dovrebbe far tappa anche in Qatar, Paese che svolge un ruolo chiave nei colloqui per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, e in Egitto, Paese che svolge un ruolo centrale negli sforzi per la consegna degli aiuti umanitari a Gaza. Il direttore della Cia avrebbe anche in programma soste in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Il viaggio di Burns sarebbe parte degli sforzi dell'amministrazione del presidente Joe Biden per ottenere una pausa umanitaria dai combattimenti tra Israele e Hamas e prevenire un conflitto regionale. Burns giunge nella regione pochi giorni dopo il segretario di Stato Usa Antony Blinken, che ieri ha concluso un nuovo viaggio in Medio Oriente con una sosta non programmata in Iraq. Secondo funzionari statunitensi interpellati da "Axios", Burns "incontrerà diversi suoi omologhi dell'intelligence e leader del Medio Oriente" per "discutere questioni di mutuo interesse, tra cui la situazione a Gaza, il sostegno alle trattative per il rilascio degli ostaggi e l'impegno degli Stati Uniti a continuare a dissuadere attori statali e non statali dall'allargare il conflitto tra Israele e Hamas". Burns "rafforzerà il nostro impegno per la cooperazione nell'ambito dell'intelligence, specialmente in settori come la lotta al terrorismo e la sicurezza", hanno aggiunto le fonti. (Was)