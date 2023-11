Giappone: Chiesa dell’Unificazione donerà 67 milioni di dollari alle vittime delle sue attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Chiesa dell’Unificazione, setta religiosa attiva in Giappone al centro dello scandalo delle influenze politiche seguito all’assassinio dell’ex premier Shinzo Abe, donerà 10 miliardi di yen (67 milioni di dollari) per le vittime delle sue pratiche di raccolta fonti estorsive e di altre tattiche di pressione su ex membri della setta. Lo anticipa l’emittente televisiva giapponese “Nhk”, in vista di una conferenza stampa che potrebbe essere indetta domani dal leader del ramo giapponese dell’organizzazione, Tanaka Tomihiro. Il gruppo, che il governo giapponese ha deciso di privare dello status ufficiale di organizzazione religiosa, ha precisato che la donazione dei fondi non costituisce una ammissione implicita di aver causato danni alle persone per un importo analogo. I parlamentari giapponesi stavano già discutendo di come sequestrare fondi dell’organizzazione per risarcire le vittime delle sue attività. (segue) (Git)