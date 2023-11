Giappone: Chiesa dell’Unificazione donerà 67 milioni di dollari alle vittime delle sue attività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida si è scusato pubblicamente lo scorso anno per i legami di diversi esponenti del Partito liberaldemocratico (Ldp) con la Chiesa, fondata in Corea del Sud nel 1954 da Sun Myung Moon. Il primo ministro ha affermato che i politici del suo e di tutti i partiti hanno l’obbligo di esercitare cautela nelle relazioni con qualsiasi organizzazione privata. Kishida ha dichiarato che l’Ldp taglierà ogni forma di contatto con la Chiesa, dopo che decine di membri del partito hanno ammesso di avervi intrattenuto relazioni a vario titolo. Alla fine dello scorso anno l’emersione di legami con la Chiesa aveva portato anche alle dimissioni dell’ ex ministro dell’Economia, Daishiro Yamagiwa. (Git)