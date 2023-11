Medio Oriente: violenti scontri tra Forze difesa israeliane e Hamas a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenti scontri sono in corso dall’alba di questa mattina tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e il movimento islamista palestinese Hamas in diversi quartieri della città di Gaza, soprattutto nei settori nord-orientale e meridionale. Lo riferiscono media palestinesi. Intanto, continuano i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, come annunciato ieri sera dal portavoce delle Idf, Daniel Hagari. Quest’ultimo, inoltre, aveva precisato che le Idf avevano suddiviso la Striscia di Gaza in due parti e che erano “pronte a qualsiasi scenario”, aggiungendo che i bombardamenti sarebbero andati avanti nei prossimi giorni, in concomitanza con le operazioni militari di terra. Da parte sua, il governo di Gaza, guidato da Hamas, ha riferito che le Idf hanno lanciato “intensi bombardamenti” su diversi ospedali della Striscia di Gaza, dopo l’interruzione delle linee telefoniche e della rete Internet.Le strutture sanitarie nella Striscia di Gaza, intanto, faticano a mantenere le attrezzature mediche in funzione a causa della carenza di carburante. A tal proposito, ieri sera, Hagari aveva annunciato che il carburante non sarà introdotto nella regione. Particolarmente colpito, secondo fonti locali, è stato l’ospedale Al Shifa. Intanto, in base all’ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute di Gaza, dall’inizio del conflitto, lo scorso 7 ottobre, almeno 9.770 palestinesi sono morti, di cui 4.800 bambini e 2.550 donne, mentre oltre 24.800 sono i feriti. Inoltre, vi sono 2.660 dispersi, tra i quali 1.270 bambini. Da parte israeliana, invece, le Idf hanno annunciato ieri la morte di un altro militare israeliano durante i combattimenti nel nord della Striscia di Gaza, che ha portato a 30 il numero dei soldati morti dall’inizio delle operazioni di terra. (Res)