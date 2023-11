Moldova: amministrative, Partito azione e solidarietà vince nelle province ma fatica nelle grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 90 per cento dei voti scrutinati, il Partito azione e solidarietà (Pas) è in testa nei consensi alle elezioni amministrative nelle regioni, ma risulta sconfitto nelle grandi città. L'affluenza elettorale nella maggior parte delle località, inclusa Chisinau, ha superato il 25 per cento, un dato molto basso ma sufficiente, secondo la legge, per garantire la legittimità del voto. Lo "scontro" principale ha avuto luogo nella capitale della Moldova: con soli due seggi ancora da scrutinare, il candidato del partito Movimento alternativo nazionale e sindaco uscente, Ion Ceban, ha ottenuto il 50,63 per cento, nettamente in vantaggio rispetto alla candidata del Pas Lilian Carp, che ha ottenuto il 28,22 per cento dei voti. Nella seconda città della Moldova, Balti, due esponenti dell'opposizione si confronteranno al secondo turno, dato che nessuno dei due ha ottenuto più del 50 per cento dei voti. Al termine dello scrutinio dei 60 seggi cittadini, infatti, la candidata indipendente Arina Corsicova e il candidato nominato dal partito politico Partito Nostro Alexandr Petkov hanno ottenuto, rispettivamente, il 21, 52 e il 22,39 per cento dei voti. (segue) (Rob)