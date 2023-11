Moldova: amministrative, Partito azione e solidarietà vince nelle province ma fatica nelle grandi città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, il Pas ha vinto le municipali solo in tre grandi città della Moldova, ma ha la possibilità di competere per molte altre al secondo turno. Allo stesso tempo, il Partito socialista, forza filorussa all’opposizione, è riuscito a vincere in sei città. Inoltre, quattro città hanno eletto sindaci del Partito Nostro mentre in altre sette hanno vinto candidati indipendenti o rappresentanti di altre forze di opposizione. Molto diverso appare lo scenario se si esamina il voto nelle regioni: il nord della Moldova, che tradizionalmente sostiene le forze di opposizione e ha posizioni filorusse, ha confermato questa tendenza. Stesso risultato si è registrato nella Regione autonoma della Gagauzia. Le regioni del centro e del sud, invece, condividono visioni europeiste: il Pas è riuscito a conquistare il primo posto in 19 dei 35 collegi elettorali provinciali. L'opposizione ha difeso le sue posizioni in 15 collegi elettorali e il Partito socialista ha vinto in 10 di essi. In una circoscrizione elettorale, infine, il Partito democratico, schieramento filoeuropeo, ha ottenuto la maggioranza dei voti. (Rob)