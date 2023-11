Uzbekistan: Tashkent ospiterà vertice dell'Organizzazione per la cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo di otto Paesi arriveranno a Tashkent per partecipare al 16mo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione economica (Eco) in programma l'8 e 9 novembre. Lo ha annunciato tramite una nota il servizio stampa del presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. “Si prevede che all'evento parteciperanno i capi di stato e di governo di Azerbaigian, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Turchia", si legge nella nota. Secondo l'ordine del giorno verranno affrontate le questioni relative all'ulteriore espansione del commercio, dell'economia, degli investimenti, dei trasporti, delle comunicazioni e della cooperazione umanitaria nell'ambito dell'Eco, nonché al miglioramento delle attività di questa struttura multilaterale, ha aggiunto il servizio stampa. L’Eco è un'organizzazione economica interstatale regionale istituita nel 1985, cui hanno aderito Iran, Pakistan, Turchia, Kazakhstan, Azerbaigian, Afghanistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.(Res)