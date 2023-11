Cina: semiconduttori, altri 5 miliardi di dollari per un mega-stabilimento a Hefei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per un vasto stabilimento dedicato alla produzione di semiconduttori a Hefei ha raccolto ulteriori investimenti per un importo pari a 39 miliardi di yuan (5,3 miliardi di dollari), mentre Pechino accelera gli sforzi tesi a conseguire l’autosufficienza tecnologica dagli Stati Uniti. Changxin Xinqiao Storage Technology, un’azienda di semiconduttori con sede a Hefei, nella provincia dell’Anhui, futuro operatore dello stabilimento da 150 miliardi di yuan, ha recentemente effettuato una nuova sessione di finanziamenti, secondo informazioni fornite dalla società di ricerca cinese Qichacha. La maggior parte dei fondi sono stati stanziati da una entità sostenuta dallo Stato cinese, China Integrated Circuit Industry Investment. L’entità, nota anche col nomignolo di “Big Fund”, detiene una quota del 33 per cento in Changxin Xinqiao. La compagnia utilizzerà i fondi per accelerare la costruzione dello stabilimento, che secondo i media cinesi sarà destinato alla produzione di chip Dram (memoria dinamica ad accesso casuale). L’obiettivo dell’azienda è di avviare la produzione nel sito entro i prossimi tre anni.(Cip)