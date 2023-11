Tlc: Uilcom, su Tim scelta sbagliata, possibile contenzioso legale tra Cda e primo azionista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun confronto, nessun dialogo da parte del governo sulle scelte che hanno portato a cedere la rete agli americani". Duro il giudizio della Uilcom dopo il voto a maggioranza uscito stasera dal cda di Tim. "Una scelta per noi assolutamente sbagliata - valutazione confermata anche dopo la scelta del cda. Non possiamo che confermare il nostro giudizio negativo su quanto accaduto - continua la nota -. Si rischia di aprire un contenzioso legale tra il cda e il primo azionista che potrebbe creare seri problemi. Tutto questo perché qualcuno ha preferito la strada del non dialogo. Nelle prossime ore faremo, con organizzazione, le dovute riflessioni per poi decidere le azioni da intraprendere. Certamente prosegue la UILCOM anche questa carenza di visione da parte del governo rafforza la scelta della UIL nel percorso di mobilitazione contro una incapacità di visione di politica industriale che si lega anche ad una manovra finanziaria priva di risposte verso i mondi che rappresentiamo!" conclude. (Com)