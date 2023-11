Business news: Usa, Alleanza prosperità economica Americhe punta a promuovere crescita inclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti al primo vertice dell'Alleanza per la prosperità economica delle Americhe hanno annunciato un piano per promuovere una crescita inclusiva e rafforzare le catene di approvvigionamento critiche, con un focus iniziale su energia pulita, semiconduttori e prodotti medicali. Lo riferisce un comunicato del governo degli Stati Uniti. L'incontro, al quale hanno partecipato rappresentanti di Stati Uniti, Barbados, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Messico, Panama, Perù e Uruguay, aveva l'obiettivo di "creare un forum duraturo per rafforzare la competitività regionale e mobilitare investimenti di alto livello nel nostro emisfero", si legge nella nota. I presidenti dei paesi partecipanti hanno incaricato i loro ministri di sviluppare e attuare una serie specifica di iniziative e azioni nei campi di affari esteri, finanza e commercio. Inoltre, i ministri si incontreranno ogni anno per fare il punto della situazione, mentre i presidenti si incontreranno ogni due anni "per aggiornare le priorità collettive" e inviteranno altri paesi ad aderire all'Alleanza. La Costa Rica si è offerta di ospitare il prossimo vertice nel 2025. (Res)