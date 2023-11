Iraq: Blinken, attacchi a forze Usa violano sovranità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi sferrati da milizie vicine all’Iran alle forze statunitensi di stanza in Iraq violano la sovranità di Baghdad. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante la visita a sorpresa effettuata ieri nel Paese mediorientale. Blinken ha sollecitato il primo ministro Mohammed Shia al Sudani a perseguire i responsabili degli attacchi e a rispettare gli impegni a garantire la sicurezza del personale e delle strutture militari statunitensi nel Paese, bersagli di attacchi “quasi quotidiani”. Nel corso di una conferenza stampa a margine dell’incontro con il primo ministro iracheno, Blinken ha dichiarato che al Sudani sta “lavorando con le sue forze di sicurezza e altre per condurre le azioni necessarie”. “Questa è una questione che attiene alla sovranità dell’Iraq. Nessun Paese vuole avere sul proprio territorio gruppi militanti impegnati in attività violente”, ha detto il segretario di Stato. “Abbiamo un obiettivo e un impegno comune ad assicurarci che questi attacchi non si verifichino". Al Sudani, che oggi inizierà un viaggio ufficiale in Iran e nei Paesi del Golfo Persico, ha condannato a sua volta gli attacchi alle forze Usa. Durante il colloquio di ieri, Blinken ha discusso con il capo di governo iracheno anche gli sforzi tesi a evitare un allargamento regionale del conflitto in atto tra Israele e Hamas.(Was)