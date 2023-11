Tlc: Rossi (Tim), cessione rete a Kkr ridà prospettiva di crescita al gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le delibere approvate oggi “con grande responsabilità e coraggio dal Consiglio di Tim vanno nella direzione di fare il bene di Tim, delle persone che vi lavorano, dei suoi azionisti, del Paese intero. Una scelta chiara su un tema di cui si discuteva da molti anni. La cessione della rete a un investitore infrastrutturale come Kkr ha trovato anche l'apprezzamento del governo, che sosterrà questa operazione con ingenti risorse; ridà una prospettiva di crescita al gruppo Tim”. Lo comunica in una nota Salvatore Rossi, presidente di Tim. “La nuova Tim dei servizi, più libera da pesi finanziari e più forte sul mercato, potrà dare il suo contributo a sviluppare quella capacità di innovazione che è fondamentale per accompagnare famiglie, imprese e Pubblica amministrazione verso un futuro totalmente digitale” conclude Rossi.(Com)