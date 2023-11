Tlc: Merlyn, scelta irrispettosa e sbagliata non passare a voto assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del CdA di TIM di approvare l’offerta di KKR “senza sottoporre la decisione ad un voto dell’assemblea dei soci è irrispettosa e sbagliata. Adottare una delibera di tale importanza per il destino dell’azienda, peraltro non all’unanimità come annunciato in precedenza, senza ascoltare tutti gli azionisti, costituisce una mancanza di rispetto del mercato e dei più basilari principi di buona governance aziendale. Tanto più a fronte degli impegni presi da TIM e dal suo CdA con l'adozione del 'Codice pubblico di engagement" della società”. Lo comunica in una nota Merlyn Partners, il fondo lussemburghese che la settimana scorsa ha presentato un’alternativa all’offerta vincolante di Kkr ritenuta durante il terzo e ultimo incontro del Cda di Tim “non in linea con il piano di delayering della Società, come presentato agli investitori nel già citato Capital Market Day”. “Passaggio emblematico il fatto emerso che gli advisor legali abbiano definito come “pericolosa” una eventuale convocazione di una assemblea dei soci. Ci chiediamo pericoloso per chi? Diventa evidente come gli interessi degli azionisti non siano il primo obiettivo del CdA in questa vicenda” continua Merlyn nella nota. Il fondo lussemburghese si dice critico verso una decisione “frettolosa e opaca” e sottolinea che “il perimetro dell’operazione è vago e stupisce che nulla sia menzionato sugli accordi”. Merlyn non cela la sua preoccupazione “al fatto che l’occupazione sia una priorità” e che nel comunicato diffuso non via sia “nemmeno una parola sui progetti relativi al personale”, se non “un generico e preoccupante accenno al fatto che la vendita permetterà di “liberare risorse””. Per il fondo lussemburghese “tutto ciò non può che essere il preludio ad un futuro di tensione e incertezza, che tradisce nuovamente la storia di questa grande azienda e che priva il nostro Paese di un asset strategico per la sua sicurezza e la sua digitalizzazione” conclude nella nota. (Rem)