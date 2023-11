© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del treno regionale Rock con livrea dedicata per l'evento "I bambini incontrano il Papa", organizzato da Trenitalia e il Polo passeggeri del gruppo Fs italiane. All'iniziativa partecipano, tra gli altri, il presidente Trenitalia Stefano Cuzzilla, l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi. Stazione di Roma Ostiense, binario 1 (ore 10)- Cerimonia per la XXII edizione del "Premio Anima", organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. Il Premio è ideato per sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità. Terrazza Caffarelli in Campidoglio. (ore 18) (segue) (Rer)