Tlc: Tim approva offerta Kkr, Vivendi contrario all'assenza voto assemblea

- Undici voti favorevoli su 14: questi i numeri che hanno portato all’approvazione dell’offerta per la cessione della NetCo di Tim al fondo statunitense kkr. La tensione intorno alla decisione del board di Tim si è sciolta con l’approvazione dell’offerta vincolante del fondo statunitense senza l’adozione di un’assemblea che avrebbe messo al voto degli azioni la proposta, tenendo presente che la deadline è prevista per l’8 novembre. L’offerta vincolante valorizzerebbe la rete fissa fino a 22 miliardi di euro e ipotizzerebbe lo svolgimento del closing entro l’estate 2024, che sarà anche il momento in cui l’indebitamento finanziario della Società sarà ridotto di circa 14 miliardi di euro. L'offerta non vincolante di Kkr su Sparkle non ha ricevuto l’ok dal cda perché "ritenuta non soddisfacente". Infine, i vertici di Tim hanno valutato la proposta di Merlyn, l’alternativa all’offerta vincolante di Kkr presentata la settimana scorsa, “non in linea con il piano di delayering della Società, come presentato agli investitori nel già citato Capital Market Day”. (segue) (Rem)