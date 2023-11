Business news: Messico, Fmi, serve riforma fiscale nel medio periodo per aumentare entrate non petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel medio periodo, il Messico dovrebbe mettere in campo una riforma fiscale in grado di aumentare le entrate non petrolifere. Lo scrivono i tecnici del Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto conclusivo della visita compiuta ai sensi dell'Articolo IV dello statuto. Gli analisti suggeriscono nello specifico di rivedere la politica di Iva allo zero per cento, fatti salvi casi particolari, così come si ampliare le imposte sul reddito alle persone fisiche, aggiustare quelle sulle persone giuridiche e innalzare le tasse sulla proprietà. In particolare, si avverte dei rischi di "un atteggiamento fiscale a breve termine inutilmente prociclico", definendo "necessaria" un'azione che a partire dal 2025 possa "preservare la sostenibilità fiscale nel medio termine". Si tratta, in definitiva, di aumentare il gettito fiscale, oggi inferiore a quello dei Paesi latinoamericani aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse): a una media del 33,6 per cento sul prodotto interno lordo del 2020 e del 34,1 per cento nel 2021, il Messico risponde con un 17,7 per cento nel 2020 e del 16,7 nel 2021. (Res)