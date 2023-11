© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato a ottobre 2023 un aumento del 20,4 per cento su anno. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave). Nei primi dieci mesi dell'anno sono stati immatricolati 1,84 milioni veicoli in crescita del 9,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. (Res)