Italia-Usa: concluso a Washington il 1000 Miglia Warm Up 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il 1000 Miglia Warm Up Usa 2023, l’evento in stile 1000 Miglia che, basato nella cittadina di Middleburg, ha attraversato i confini della Virginia, della Virginia occidentale e del Maryland, prima di chiudere a Washington, nel distretto di Columbia. La prima giornata, riferisce il relativo comunicato stampa, è stata dedicata al training teorico e pratico. I giri di prova si sono tenuti nel circuito di Summit Point. I partecipanti si sono poi cimentati nel Trofeo Micro 1000 Miglia, prima prova di navigazione con il roadbook e prima vittoria di Shawn e Leanne Till. Nei tre giorni della coppa Usa, la gara ha portato i 24 equipaggi a percorrere circa 800 chilometri attraversando i vigneti di Barboursville Vineyards, la tenuta di vitigni d’origine italiana e francese che producono vini pluripremiati, il Polo Center Beverly Equestrian, sterminata tenuta e paradiso di cavalieri e giocatori di polo, e il Congressional Country Club di Bethesda. (segue) (Was)