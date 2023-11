Italia-Usa: concluso a Washington il 1000 Miglia Warm Up 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sessantaquattro prove cronometrate e novanta rilevamenti segreti di media hanno impegnato gli equipaggi nella parte sportiva dell’evento che ha visto il picco di entusiasmo del pubblico nella sfida 1 vs 1 disputata nel centro di Middleburg con Marx-Inderbitzi vincitori su Till-Till. La contemporaneità con una manifestazione collegata al confitto in atto in Medio Oriente ha suggerito la modifica del percorso cittadino a Washington, che ha portato gli equipaggi direttamente sul suolo dell’ambasciata d’Italia negli Usa, accolti e premiati dall’ambasciatrice Mariangela Zappia prima dell’ultimo settore di gara verso Middleburg. (Was)