Business news: Cile-Corea del Sud, firmati memorandum d'intesa nel settore del rame

- Il governo cileno ha firmato due memorandum d'intesa con la Corea del Sud per "incoraggiare la cooperazione e la promozione degli investimenti tra i due Paesi" e "per esplorare opportunità di finanziamento che avvicinino le aziende coreane alla catena del valore di Codelco", società statale cilena dedicata allo sfruttamento dell'estrazione del rame. Lo riferisce un comunicato del governo cileno. Il ministero dell'Economia, dello sviluppo e del turismo del Cile, attraverso l'agenzia pubblica del Paese per la promozione degli investimenti esteri, InvestChile, ha siglato un memorandum d'intesa con l'Agenzia coreana per la promozione del commercio e degli investimenti (Kotra) che include "l'esplorazione di opportunità commerciali in tutte le aree di interesse per i settori imprenditoriali delle nazioni coinvolte e lo scambio di informazioni sulle politiche e opportunità commerciali, la promozione di opportunità settoriali e accordi di sostegno per lo sviluppo di progetti". (Res)