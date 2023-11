Business news: Energia, petrolio, ad agosto vendite Venezuela a Usa superano per sesto mese 100mila barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati aggiornati della U.S Energy Information Administration (Eia) riferiscono che ad agosto gli Stati Uniti hanno importato dal Venezuela 145mila barili di petrolio al giorno, una quota pari al 2,1 per cento del totale del prodotto in entrata dai mercati esteri. Si tratta del sesto mese consecutivo in cui il numero di barili venduti dal Venezuela supera quota centomila, una serie inaugurata a marzo con 109 mila barili. Il dato autorizza gli analisti a identificare una tendenza al consolidamento del flusso da Caracas, di pari passo con il progressivo allentamento delle sanzioni imposte dal Tesoro Usa. Una dinamica che dovrebbe prendere ulteriore vigore con la sospensione di tutte le misure restrittive, decise per un periodo di sei mesi ad ottobre, in concomitanza con la ripresa dei negoziati tra governo e opposizioni. Anche ad agosto, il grosso delle importazioni di greggio venezuelano è da attribuire alla Chevron, l'impresa statunitense che da mesi gode di un relativo maggior margine operativo. (Res)