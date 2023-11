Tlc: Tim, offerta Kkr su Sparkle ritenuta non sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cda di Tim ha approvato la vendita della rete fissa al fondo statunitense Kkr, ma l'offerta non vincolante di Kkr su Sparkle non ha ricevuto l’ok perché "ritenuta non soddisfacente". Tim, quindi, ha conferito un mandato all'amministratore delegato, Pietro Labriola, di ricevere per Sparkle un'offerta vincolante a “un valore più elevato una volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre”. È quanto si legge nella nota ufficiale di Tim.(Rem)