Business news: Imprese, fonti stampa, Sacyr mette in vendita quattro autostrade in Colombia

- L'azienda spagnola Sacyr metterà in vendita le attività di concessione delle sue quattro autostrade in Colombia. Secondo quanto riferito da fonti del settore al quotidiano "El Economista", il gruppo sta finalizzando l'assunzione di un consulente finanziario per guidare il processo. La dismissione rientra nella strategia della società di rotazione degli asset e le risorse ottenute saranno utilizzate per promuovere nuovi progetti di concessione sia in Colombia che in altri Paesi, con un focus prioritario sugli Stati Uniti, e per rafforzare la propria posizione finanziaria. Sacyr prevede di avviare l'operazione nel prossimo futuro ed ha atteso che le quattro autostrade siano pienamente operative. In questo senso, la società prevede di aprire al traffico l'ultimo tratto della strada Pamplona-Cucuta, nel nord della Colombia, entro la fine del 2023. I mercati latinoamericani sono al centro dell'interesse di Sacyr, che attualmente sta lavorando a gare importanti come la metropolitana di Bogotà in Colombia. (Res)