Medio Oriente: Borghi (Iv), apertura a pace Abramo e mondo arabo può essere decisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Stati Uniti - con Biden e Blinken - sono gli unici che stanno dando voce alla politica, in un contesto in cui in troppi pensano solo alle armi. L'apertura alla pace di Abramo e al mondo arabo del Golfo può essere decisiva per un nuovo status quo in Medio Oriente. In Europa si muove solo la Francia: di rilievo la missione della ministra Colonna oggi in Qatar. Ue e Italia, purtroppo, non pervenuti. È un errore stare alla finestra". Lo scrive su X (ex Twitter) il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, capogruppo a palazzo Madama. (Rin)