Musei: Sangiuliano, successo aperture gratuite 4-5 novembre

- "Sono particolarmente felice che sia stata apprezzata l’idea di aprire gratuitamente i musei e i parchi archeologici anche in una giornata altamente simbolica come il 4 novembre. La decisione di aggiungere all’appuntamento mensile della 'domenica al museo' altre date fortemente identitarie, come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre, è un’ulteriore possibilità offerta a tutti per vivere a fondo la straordinaria bellezza e vastità del nostro patrimonio culturale. La notevole affluenza di ieri e oggi lo testimonia. I musei rappresentano sempre più la geografia identitaria della Nazione e questo è confermato da una rinnovata consapevolezza da parte di cittadini e turisti dell’importanza di visitare un sito culturale. Un momento vissuto a pieno come arricchimento spirituale ed esperienza necessaria che migliora la qualità della vita”. Lo dichiara, in una nota, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che così commenta i primi numeri disponibili relativi all'affluenza dei due giorni di aperture gratuite del 4 e 5 novembre dei luoghi della cultura statali. Ecco, quindi, i primi dati provvisori, con tra parentesi i numeri relative alle singole giornate. Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 35.700 (16.688+19.012); Pantheon 28.256 (15.800+12.456); Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 28.068 (13.462+14.606); Reggia di Caserta 17.540 (7.587+9.953); Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 17.491 (8.861+8.630); Galleria dell'Accademia di Firenze 11.632 (5.700+5.932); Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 11.586 (5.905+5.681); Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo 9.596 (4.381+5.215); Musei Reali di Torino 9.364 (3.855+5.509); Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 9.146 (2.655+6.491); Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli 8.645 (1.374+7.271); Palazzo Reale di Napoli 8.446 (3.484+4.962); Museo archeologico nazionale di Napoli 8.350 (3.000+5.350); Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea 7.258 (2.233+5.025); Villae - Villa d'Este 7.084 (3.537+3.547); Terme di Caracalla 6.765 (3.185+ 3.580); Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 6.621 (3.701+2.920); Certosa e Museo di San Martino 4.997 (2.988+2.009); Palazzo Ducale di Mantova 4.935 (1.683+3.252); Musei del Bargello - Cappelle Medicee 4.856 (2.160 2.696); Parco archeologico di Ercolano 4.516 (2.443+2.073); Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini 4.459 (1.456+ 3.003); Galleria Borghese 3.860 (1.930+1.930); Castel del Monte 3.258 (1.192+2.066); Castello svevo di Bari 3.187 (935+2.252); Complesso monumentale della Pilotta 3.066 (912+2154); Villae - Villa Adriana 3.056 (1.276+1.780); Cenacolo Vinciano 3.010 (1.505+1.505); Museo di Capodimonte 2.597 (885+1.712); Museo nazionale romano - Palazzo Massimo 2.516 (535+1.981); Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 2.492 (1.618+874); MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 2.394 (685+1.709); Galleria nazionale delle Marche 2.376 (1.141+1.235); Pinacoteca Nazionale di Bologna 2.342 (796 +1.546); Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 2.246(1.270+976); Palazzo Farnese di Caprarola 2.149 (1.077+1.072); Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 2.142 (922+1.220); Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione 1.169 (890+2.059); Museo nazionale romano - Palazzo Altemps 2.022 (516+1.506); Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 1.855 (451+1.404); Galleria Spada 1.830 (780+1.050); Castello Scaligero di Sirmione 1.811 (1.260+551); Musei nazionali di Genova - Palazzo Reale di Genova 1.768 (658+1.110); Museo di Palazzo Grimani 1.741 (549+1.192); Museo delle Civiltà 1.434 (217+1.217); Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini 1.086 (343+743). A questi dati si aggiungono 35.994 (19.743 il 4 novembre e 16.251 il 5 novembre) visitatori del Vittoriano. (Com)