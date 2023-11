Tlc: Vivendi, delibera illegittima, useremo ogni mezzo legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivendi si oppone alla decisione del Cda di Tim, che oggi ha approvato l’offerta vincolante di Kkr, senza “informare e richiedere un voto ai propri azionisti, contravvenendo così alle norme di governance applicabili” comunica la Società in una nota, una scelta che “ha privato ciascun azionista del diritto di esprimere il proprio parere” in occasione di un’assemblea. Vivendi considera, quindi, la delibera odierna “ illegittima” e che “comporta la responsabilità degli amministratori di TIM che hanno votato per l’operazione” si legge in una nota. Vivendi “utilizzerà ogni mezzo legale” per “tutelare i propri diritti e quelli di tutti gli azionisti”.(Rem)