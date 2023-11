© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convegno organizzato dal Partito democratico, dal titolo "Fondo nazionale trasporti: è emergenza, più risorse per Roma. le proposte del Pd". Intervengono esponenti del gruppo Pd Campidoglio e del gruppo Pd della Regione Lazio, del Partito democratico di Roma e parlamentari del Pd. Sala Italo Leone, 2 piano, Via Petroselli 45. (ore 12:30)- Terzo appuntamento di "Qui non finisce tutto", una serie di conferenze organizzate dalla Consigliera Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Campidoglio, sul tema della comunità transgender a Roma. Questa volta il focus saranno le carceri e i diritti delle minoranze al loro interno.Sala della Protomoteca in Campidoglio. (ore 18) (Rer)