Tlc: Tim approva offerta Kkr, Vivendi contrario all'assenza voto assemblea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tre giorni cominciata venerdì pomeriggio alle 14 e terminata oggi verso le 18:30. Dopo una prima fase definita "induction" nelle giornate di venerdì e sabato, i riflettori erano puntati sulla seduta di oggi, giorno in cui il board di Tim e gli advisor erano chiamati a deliberare su kkr. L’attesa si è risolta, quindi, approvando l’offerta da 20 miliardi di euro posti sul piatto da Kkr, ma non senza obiezioni. L’azionista di maggioranza, Vivendi, ha il 23,7 per cento di Tim e si trova in disaccordo specialmente sulla quota di valutazione della rete, che per il gruppo francese si attesta ad oltre 30 miliardi di euro. Vivendi ha già fatto sapere che si oppone alla decisione del Cda di Tim, che oggi ha approvato l’offerta vincolante di Kkr senza “informare e richiedere un voto ai propri azionisti, contravvenendo così alle norme di governance”, una scelta che “ha privato ciascun azionista del diritto di esprimere il proprio parere” in occasione di un’assemblea. Vivendi considera, quindi, la delibera odierna “ illegittima” e che “comporta la responsabilità degli amministratori di TIM che hanno votato per l’operazione”. La Società francese è sicura che “utilizzerà ogni mezzo legale” per “tutelare i propri diritti e quelli di tutti gli azionisti”. (segue) (Rem)