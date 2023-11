Tlc: Tim approva offerta Kkr, Vivendi contrario all'assenza voto assemblea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, per Pietro Labriola, Amministratore Delegato di Tim “due anni di lavoro a testa china si chiudono con una decisione storica: dare il via alla nascita di due società con nuove prospettive di sviluppo”. Con questa operazione “diamo linfa all’infrastruttura di rete e allo stesso tempo consentiamo alla nuova Tim di focalizzarsi sull’innovazione tecnologica che serve per governare il complesso mercato dei servizi digitali e giocare un ruolo da leader” conferma l’Ad. A Labriola, inoltre, è stato conferito un mandato di ricevere per Sparkle un'offerta vincolante a “un valore più elevato” una volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre. È soddisfatto anche Salvatore Rossi, Presidente di Tim, secondo cui le delibere approvate oggi “con grande responsabilità e coraggio dal Consiglio di Tim vanno nella direzione di fare il bene di Tim, delle persone che vi lavorano, dei suoi azionisti, del Paese intero. Una scelta chiara su un tema di cui si discuteva da molti anni. La cessione della rete a un investitore infrastrutturale come KKR ha trovato anche l'apprezzamento del Governo, che sosterrà questa operazione con ingenti risorse; ridà una prospettiva di crescita al Gruppo Tim”. (Rem)