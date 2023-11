Medio Oriente: Renzi, oggi arriva uno spiraglio di luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgio La Pira profetizzava 'la pace dei figli di Abramo'. Oggi, nell’anniversario della morte del sindaco santo, arriva uno spiraglio di luce. Infatti la proposta americana di cacciare Hamas per affidare la gestione della striscia di Gaza a un vero Stato palestinese - liberato dai terroristi e sostenuto dai Paesi arabi riformisti - è l’unica via di uscita credibile per garantire la sicurezza di Israele e il principio 'due popoli, due Stati'. Trovo incoraggiante che la Casa Bianca lavori a stretto contatto con gli arabi moderati, a cominciare dai Paesi del Golfo". Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)