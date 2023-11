Iraq-Usa: Blinken in visita a sorpresa a Baghdad, incontro con premier al Sudani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha compiuto oggi una visita a sorpresa a Baghdad nell'ambito del suo tour in Medio Oriente. Lo riferisce l'ufficio del premier iracheno Mohamed Shia al Sudani, con cui Blinken ha avuto un colloquio per discutere dei rischi di un'escalation nella guerra di Israele con Hamas. In precedenza, Blinken aveva incontrato a Ramallah, in Cisgiordania, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, il quale ha ribadito che i palestinesi di Gaza “non devono essere sfollati con la forza”. A dirlo è stato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, dopo l’incontro. Miller ha spiegato che i due leader hanno discusso anche della “necessità di fermare la violenza estremista contro i palestinesi” in Cisgiordania, riferendosi all’aumento dei recenti attacchi – alcuni dei quali mortali – commessi da coloni estremisti israeliani contro i palestinesi.(Res)