© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala prende parte all'incontro con il Corpo Consolare organizzato dalla Camera di Commercio, dal titolo "Milano: start up, talenti e innovazione".Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2 (ore 11)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione dell'edizione 2023 di Milano Music Week, che si svolgerà in diversi luoghi e spazi della città dal 20 al 26 novembre.Base, via Bergognone 14 (ore 11)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEIl presidente Attilio Fontana e il Sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali, Raffaele Cattaneo, partecipano al convegno "Ruolo dei comuni e delle Regioni nel futuro dell'Unione Europea".Municipio di Varese, Via Sacco 5 (ore 9)Il presidente Attilio Fontana e il Vice Presidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino partecipano all'inaugurazione dell'Anno Accademico della "Liuc - Università Carlo Cattaneo"."Liuc - Università Carlo Cattaneo", corso G. Matteotti 20, Castellanza (ore 11)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini partecipa al convegno "Disabilità e lavoro, l'inclusione che crea lavoro".Fondazione Pino Cova, via Adriano, 107 (ore 11:30)L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, partecipa alle premiazioni di Golosaria 2023.Milano Fiera Mico, piazzale Carlo Magno, 1 ingresso Gate 3 (ore 12)L'assessore all'agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, interviene, all'evento "Welfare talks".Sede Generali, piazza Tre Torri, 1 (ore 17.30)L'assessore a Moda, Turismo e Marketing territoriale Barbara Mazzali, partecipa alla presentazione e inaugurazione della mostra "Adi Design Index 2023".Adi Design Museum, piazza Compasso d'Oro, 1 via Ceresio, 7 (ore 18)VARIEIl ruolo degli enti locali e regionali nel futuro dell’Unione Europea, i modelli organizzativi per la promozione dei territori in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la conseguente cooperazione transfrontaliera. Intervengono, tra gli altri, Davide Galimberti, Sindaco di Varese; Marco Magrini, Presidente Provincia di Varese; Norman Gobbi, consigliere di Stato della Repubblica del Canton Ticino, il ministro dell'economia, Giancarlo GiorgettiPalazzo Estense via Sacco, 5 Varese (ore 8:30)Convegno "Dentro l'epoca delle grandi dimissioni: i nuovi fattori di attrattività del lavoro nella società che cambia" organizzato da USR CISL Lombardia, BiblioLavoro e Ufficio vertenze CISL Lombardia. Durante la mattinata vengono presentati i risultati di un'indagine che ha interessato un campione di 17 mila lavoratori che dal post pandemia a oggi hanno presentato dimissioni volontarie attraverso gli sportelli Cisl in Lombardia.Centro Congressi FAST - piazzale Morandi 2 (ore 9:30)Convegno sul tema “I social (media) che vorrei: pillole deontologiche e funzione informativa”. intervengono tra gli altri, Carlo Melzi d’Eril, avvocato cassazionista, esperto di diritto dell’informazione; Paolo Liguori, direttore editoriale TgCom24; Carlo De Blasio, vice direttore nazionale Tgr RAI con delega ai social media; Giovanni della Frattina, capo della redazione milanese de Il Giornale; Luca Levati, direttore Radio Lombardia; Erika Mandraffino, direttrice della comunicazione esterna di ENI.Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber, Piazza Duca d'Aosta (ore 9:30)Presentazione della ricerca condotta da Ipsos per Vidas sul grado di conoscenza ed esperienza delle cure palliative in Italia non solo tra i cittadini e, per la prima volta, anche tra i medici. Intervengono Il presidente di Vidas Ferruccio de Bortoli e il rettore dell'Università degli Studi di MilanoElio Franzini.Università degli Studi di Milano, Aula 113, via Festa del Perdono, 7 (ore 11)Conferenza stampa in occasione della partnership tra UniCredit Foundation and Teach For All. Intervengono Andrea Orcel, Chairman of UniCredit Foundation, and Wendy Kopp, CEO and Co-Founder of Teach For All.UniCredit Tower Hall, Via Fratelli Castiglioni, 12 (ore 14)Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, e Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, visitano Robolab, l'unico laboratorio in Italia in cui studenti e docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono sperimentare una didattica innovativa attraverso l'utilizzo di robot collaborativi industriali. A seguire nei trasferiscono in viale Francesco Petrarca 10, dove ha luogo un incontro - a porte aperte - con gli imprenditori del territorio.Sede distaccata di Assolombarda, via Damiano Chiesa 3, Monza (ore 15)Presentazione del libro "Mamma senza Panico" di Alessandra Bellasio, ostetrica, fondatrice di Unimamma.it, divulgatrice sanitaria.Libreria Ubik, Piazza S. Fedele, 32 Como (ore 18)MONZAIl ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e il presidente della provincia Luca Santambrogio visitano il liceo musicale B. Zucchi,Via Marsala, 16 (ore 11) (Rem)