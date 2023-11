Medio Oriente: Conte, il popolo della pace non deve arrendersi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte prosegue: "A distanza di un anno l’Italia rischia di commettere errori simili anche sul conflitto in Medio Oriente. Vorrei un Paese che in questa storia, dopo aver condannato gli atti terribili, atroci di Hamas, si spendesse in tutte le sedi per fermare la reazione spropositata di Israele che a Gaza sta provocando migliaia di morti tra civili innocenti e bambini. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questa carneficina. Noi gli occhi li vogliamo tenere aperti e non rimaniamo indifferenti di fronte a bambini che a Gaza girano con i nomi scritti sulle gambe affinché le loro madri possano riconoscerli e piangerli. Una reazione spropositata, che calpesta il diritto internazionale umanitario, avvita sempre di più la spirale di odio e violenza e allontana sempre più l’orizzonte di 'sicurezza' a cui Israele legittimamente aspira. Senza un cessate il fuoco immediato a Gaza le bombe continueranno a seminare un futuro di odio e sete di vendetta fra i bambini, fra i ragazzi. La guerra così non finirà mai, si alimenterà ancora per decenni. Serve un impegno serio per garantire le legittime aspirazioni della popolazione palestinese e garantire la sicurezza di Israele e del quadrante mediorientale. Serve la politica. Servono interpreti coraggiosi e lungimiranti. Oggi più che mai serve che il popolo della pace non si arrenda". (Rin)