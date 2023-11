Tlc: Cda Tim approva l'offerta di Kkr per NetCo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al closing - aggiunge la nota - Tim beneficerà di una struttura di capitale solida con un rapporto fra debito netto ed Ebitda inferiore a due volte (after lease). Il perfezionamento dell’operazione è atteso per l’estate del 2024, una volta completate le attività prodromiche e soddisfatte le condizioni sospensive (completamento del conferimento della rete primaria, autorizzazione Antitrust, autorizzazione in materia di sovvenzioni estere distorsive e Golden power). Quanto all'offerta non vincolante su Sparkle, il Consiglio, avendola ritenuta non soddisfacente, ha dato mandato al Ceo di verificare la possibilità di ricevere un'offerta vincolante a un valore più elevato una volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre. Infine - conclude la nota -, il Consiglio ha preso atto della comunicazione inviata da Merlyn Partners e RN Capital Partners, ritenendola non in linea con il piano di delayering della società, come presentato agli investitori nel già citato Capital market day. (Com)