Germania: un asilo non sarà più dedicato ad Anna Frank

- Un asilo nido di Tangerhuette, in Sassonia-Anhalt, non sarà più dedicato ad Anne Frank, la giovane ebrea deportata e uccisa nel campo di concentramento di Bergen Belsen nel 1943. La dirigenza dell’istituto pubblico ha, infatti, deciso di reintitolarlo agli “scopritori del mondo”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo l'amministrazione comunale, la richiesta viene da genitori e dipendenti dell'asilo nido. La direttrice dell'istituto, Linda Schichor, ha dichiarato di preferire un’intitolazione “più a misura di bambino”. Schichor ha aggiunto che la storia di Anne Frank è difficilmente comprensibile per i bambini piccoli e “particolarmente perfida” nell'attuale situazione di guerra in Medio Oriente tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Inoltre, “genitori con un retroterra di immigrazione” trovano difficile comprendere la dedica dell’asilo ad Anne Frank. L’istituto dovrebbe dunque avere un nome “senza alcun riferimento politico”. Per il sindaco di Tangerhuette, l’apartitico Andreas Brohm, con la nuova denominazione l’asilo nido sia “più aperto di prima”. Allo stesso tempo, verrà promossa “una maggiore autodeterminazione e diversità tra i bambini”. (Geb)