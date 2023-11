Calcio: Salvini, d’accordo con tifosi, fosse dipeso da me non avrei fatto giocare Fiorentina-Juventus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Tifosi e ultras “non vanno sulle prime pagine dei giornali solo quando c’è casino, giustamente perché tolleranza zero, però quando dei tifosi spalano fango e acqua e chiedono di non giocare una partita con una città è una regione in forte difficoltà, e lo dice il sindaco, il governatore e lo chiedono i tifosi io sono d’accordo con loro”. Lo ha detto il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a margine della presentazione del libro di Silvia Sardone “Mai Sottomessi”. Poi, ha proseguito, “qualcuno si offende se si parla di calcio, l’autonomia del calcio, io mi occupo di far ripartire le ferrovie, le strade e le autostrade, anche in Toscana e oggi ci sono buone notizie”. “Fosse dipeso da me non avrei fatto giocare Fiorentina-Juventus, ma ho apprezzato l’impegno dei tifosi”, ha concluso. (Rem)